Вакцина Moderna від COVID-19 дає імунітет як мінімум на три місяці
Як передає Укрінформ, про це повідомляє France 24.
Дослідники інституту, який спільно розробляв препарат, вивчали імунну реакцію 34 дорослих учасників дослідження різного віку з першого етапу клінічного випробування препарату.
За результатами дослідження, кількість вироблених після застосування вакцини антитіл "з часом, як і очікувалося, трохи скорочується, але їхня кількість залишається високою у всіх учасників випробувань протягом трьох місяців після ревакцинації".
Вакцину компанії Moderna, яка називається mRNA-1273, вводять двічі з інтервалом у 28 днів.
Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Moderna в ході третьої фази дослідження заявила про ефективність в 94,1% своєї вакцини від COVID-19, а проти тяжких випадків коронавірусної хвороби – 100%.
Компанія також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.
Moderna, як і компанія Pfizer, сподівається вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.