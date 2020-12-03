Вакцина Moderna від COVID-19 дає імунітет як мінімум на три місяці

Американський Національний інститут алергії та інфекційних захворювань дійшов висновку, що вакцина від коронавірусу COVID-19, розроблена компанією Moderna, здатна забезпечити імунітет щонайменше на три місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє France 24.

Дослідники інституту, який спільно розробляв препарат, вивчали імунну реакцію 34 дорослих учасників дослідження різного віку з першого етапу клінічного випробування препарату.

За результатами дослідження, кількість вироблених після застосування вакцини антитіл "з часом, як і очікувалося, трохи скорочується, але їхня кількість залишається високою у всіх учасників випробувань протягом трьох місяців після ревакцинації".

Вакцину компанії Moderna, яка називається mRNA-1273, вводять двічі з інтервалом у 28 днів.

Як повідомляв Укрінформ, американська компанія Moderna в ході третьої фази дослідження заявила про ефективність в 94,1% своєї вакцини від COVID-19, а проти тяжких випадків коронавірусної хвороби – 100%.

Компанія також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna, як і компанія Pfizer, сподівається вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.