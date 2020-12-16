Facebook посилює боротьбу з COVID-фейками
Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.
Відтепер користувачі, які ставили "вподобайку", коментували, або поширювали пости про COVID-19, що пізніше були видалені соцмережею, отримуватимуть сповіщення від Facebook.
У самому сповіщенні компанія повідомлятиме, що пост був видалений. Також буде вказана причина цього кроку.
Більш того, у сповіщенні будуть також вказані посилання на перевірену інформацію про коронавірус.
Зазначається, що Facebook своїм рішенням сподівається ще посилити боротьбу з поширенням дезінформації щодо COVID-19 на власній платформі.
Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня соціальна мережа Facebook та Instagram, що належить їй, вирішили видаляти публікації, що містять дезінформацію про вакцини від COVID-19.
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