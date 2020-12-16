Facebook посилює боротьбу з COVID-фейками

Соціальна мережа Facebook надсилатиме сповіщення користувачам, які поширювали пости про коронавірус, що суперечили правилам платформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Verge.

Відтепер користувачі, які ставили "вподобайку", коментували, або поширювали пости про COVID-19, що пізніше були видалені соцмережею, отримуватимуть сповіщення від Facebook.

У самому сповіщенні компанія повідомлятиме, що пост був видалений. Також буде вказана причина цього кроку.

Більш того, у сповіщенні будуть також вказані посилання на перевірену інформацію про коронавірус.

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Зазначається, що Facebook своїм рішенням сподівається ще посилити боротьбу з поширенням дезінформації щодо COVID-19 на власній платформі.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня соціальна мережа Facebook та Instagram, що належить їй, вирішили видаляти публікації, що містять дезінформацію про вакцини від COVID-19.

Фото: Getty Images