Facebook видалив сотні російських сторінок через іноземне втручання

Соціальна мережа Facebook видалила в декількох країнах Африки та Близького Сходу сотні акаунтів та сторінок через «неавтентичну поведінку» на платформі.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у блозі компанії.

«Сьогодні ми видалили три мережі акаунтів за порушення наших правил щодо іноземного або урядового втручання, яке вважається координованою неавтентичною поведінкою від імені іноземної або урядової організації. Ці мережі з Франції та Росії направляли свої зусилля на декілька країн Північної Африки й Близького Сходу», - заявили у Facebook.

Соцмережа зазначила, що видалила 84 Facebook-акаунтів, 6 сторінок, 9 груп та 14 Instagram-акаунтів, які були створені у Франції через втручання у справи Центральної Африканської Республіки (ЦАР), Малі, Нігерії, Буркіна Фасо, Алжира, Кот-д’Івуара та Чада.

Також компанія видалила 63 Facebook-акаунтів, 29 сторінок, 7 груп та 1 Instagram-акаунт, які були створені у Росії та були націлені на «неавтентичну поведінку» у Центральній Африканській Республіці, Мадагаскарі, Камеруні, Екваторіальній Гвінеї, Мозамбіку, Південній Африканській Республіці та діаспори ЦАР у Франції.

Також соцмережа видалила 211 Facebook-акаунтів, 126 сторінок, 16 груп та 17 Instagram-акаунт, які були створені у Росії й демонстрували «неавтентичну поведінку» у Лівії, Судані й Сирії.