Facebook, Google, Twitter та TikTok спільно «воюють» з фейками про COVID-вакцину

Ключові онлайн-платформи, такі як Facebook, Google, Microsoft, Twitter та TikTok, приділяють підвищену увагу темі вакцинації та вживають заходів щодо обмеження використання своїх ресурсів для поширення хибної або неправдивої інформації у цій сфері.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться на сайті Єврокомісії у контексті дотримання медіаплатформами Кодексу поведінки проти поширення дезінформації навколо коронакризи.

Зокрема, доповіді засвідчили, що онлайн-платформи підвищили вимоги до прозорості інформації щодо вакцин та її надходження з авторизованих джерел, оперативно прибирають із своїх продуктів або блокують інформацію, що має на меті посіяти недовіру до медзакладів та вселити страх перед вакцинацією.

«Ми всі відповідаємо за стримування пандемії COVID-19 та за протидію дезінформації, яка може зашкодити здоров’ю. Доповіді платформ підвищують прозорість цих зусиль і є кроком у вірному напрямку. Надалі План дій європейської демократії передбачає посилення цього Кодексу поведінки у протидії дезінформації та дає змогу створити постійні рамкові правила для моніторингу такої діяльності», - зазначила віцепрезидент Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вера Юрова.

Європейська сторона наголосила, що головна увага приділяється запобіганню поширенню дезінформації саме про застосування вакцин від коронавірусу, оскільки чутки, острах та хибне ставлення людей до вакцинації можуть завдати особливо значної шкоди для всієї системи громадського здоров’я. Тож уся інформація щодо вакцин має ґрунтуватися на достовірних даних та наукових висновках щодо їх безпечності й ефективності.

Як повідомлялося, Єврокомісія оголосила про формування портфоліо з шести вакцин, виробництво яких грунтується на чотирьох різних технологіях. Єврокомісія вже уклала шість контрактів з компаніями BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sanofi та Moderna. Перед допущенням до використання на європейському ринку вакцини всіх типів оцінить Європейське медичне агентство (ЕМА) на ефективність та безпечність.

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила сподівання, що перші європейці зможуть отримати щеплення ще до завершення поточного року. При цьому кожна з країн-членів має проводити кампанії з інформування населення про безпечність вакцин.