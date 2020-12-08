Виробництво в Харкові вакцини «Спутник V» виявилося фейком РФ - джерело

Виробництво в Харкові вакцини «Спутник V» виявилося фейком РФ - джерело

Укрінформ
Інформація про нібито налагодження виробництва вакцини «Супутник V» у Харкові на заводі «Біолек» є черговою провокацією Росії.

Про це кореспонденту Укрінформу заявив поінформований співрозмовник зі структури правоохоронних органів Харківщини.

«Вказана інформація була перевірена правоохоронними органами й не знайшла підтвердження», - сказав він.

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За словами співрозмовника агентства, силовики спілкувалися з представниками компанії «Біолек» і впевнилися, що йдеться про дезінформацію з боку Росії.

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Як повідомлялося, 8 грудня деякі українські ЗМІ поширили заяву Російського фонду прямих інвестицій, у якій йшлося, що нічебто «випуск готової форми вакцини на території України вже налагодило АТ «Біолік».

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