Зеленський веде переговори з лідерами інших держав щодо COVID-вакцини - МОЗ

Першу партію вакцин у рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає наприкінці першого - початку другого кварталу 2021 року, втім МОЗ веде перемовини з виробниками, щоб розпочати щеплення населення в лютому.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“За попередніми оцінками, першу партію вакцини ми повинні отримати у першому півріччі наступного року. Розраховуємо на кінець першого - початок другого кварталу. Це йде за глобальною ініціативою COVAX, до якої приєдналася Україна. З нашої сторони підписані всі документи, ми отримали схвалення нашої технічної заявки, тому ми очікуємо перші поставки вакцин наприкінці першого - на початку другого кварталу саме за ініціативою COVAX. Це те, що вже підтверджено", - сказав Степанов.

У той же час, за його словами, Міністерство охорони здоров'я веде перемовини з виробниками, аби пришвидшити надходження вакцин до України.

"Окрім того, зараз ми наполегливо працюємо з виробниками, в яких ми будемо закуповувати вакцини. Це всі виробники, які зараз проходять у тому числі стадії сертифікації своїх вакцин і пройшли всі клінічні випробування. У нас є вже всі пропозиції, ми їх відшліфовуємо, і ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну якомога раніше. Щоб перше вакцинування ми розпочали, як ми поставили собі за мету - починаючи з лютого наступного року”, - наголосив Степанов.

За словами міністра, до процесу перемовин щодо постачання вакцин від COVID-19 в Україну долучився Президент Володимир Зеленський.

Як сказав Степанов, Зеленський проводить перемовини безпосередньо з лідерами інших держав з тим, щоб пришвидшити поставку вакцин в Україну.

Як повідомляв Укрінформ, у рамках глобальної ініціативи COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини від COVID-19, якої вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки вакцина має вводитися двічі.

МОЗ розраховує на вакцинацію від COVID-19 щонайменше 21 млн осіб, перш за із груп ризику: медиків, військовослужбовців, освітян, правоохоронців, людей із хронічними хворобами, літніх людей.