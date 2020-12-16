Вакцина від COVID-19: експерти розповіли про побічні ефекти

Експерти розповіли, які можуть виникнути у людей після вакцинації від коронавірусу.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє HuffPost.

«Безпека цих вакцин дуже ретельно вивчається під час випробувань першої фази, другої фази і, зовсім недавно, великих випробувань третьої фази, коли десятки тисяч учасників дослідження отримали ці вакцини», - сказав Вільям Мосс, виконавчий директор Міжнародного центру доступу до вакцин при Школі громадської охорони здоров'я Блумберг Джонса Гопкінса.

За словами Мосса, короткострокові побічні ефекти відповідають тому, що зазвичай спостерігається після планової вакцинації, вони були у 5-15% учасників випробувань.

Зазначається, що побічні ефекти можуть тривати від 12 до 36 годин після ін’єкції. Серед них біль в місці ін’єкції, головний біль, лихоманка, підвищення температури тіла протягом тривалого часу в межах 37,2–38,0 °C, біль у м’язах, втома.

Як повідомлялося, Велика Британія, Канада, США та ще деякі країни вже розпочали вакцинацію від коронавірусу. Наразі існує декілька вакцин-кандидатів від коронавірусу, але наразі експерти знають найбільше про вакцини Pfizer і Moderna.