В Євросоюзі прискорили авторизацію COVID-вакцини

Про це повідомляє регулятор ЄС – Європейське агентство медичних засобів (ЕМА), передає власний кореспондент Укрінформу.

«Комітет ЕМА із лікарських засобів, призначених для людей, та його експерти напружено працювали упродовж попередніх тижнів з метою оцінки відомостей, наданих компаніями BioNTech і Pfizer щодо ринкової авторизації заявки на вакцину COVID‑19 mRNA», - заявили в ЄС.

Виходячи із результатів співпраці з виробником щодо вакцини, в ЕМА вирішили перенести на більш ранній термін – з 29 на 21 грудня – засідання уповноваженого комітету. На цьому засіданні планується завершити процес надання дозволу (рекомендації) на застосування вакцини проти коронавірусу у країнах-членах ЄС.

«Ринкова авторизація забезпечить відповідність COVID-вакцини високим стандартам ЄС щодо вакцин та лікарських засобів», - зазначили в агентстві.

Відзначається, що це також дозволить усім країнам-членам ЄС розпочати кампанії з вакцинації.

Як повідомляв Укрінформ, Німеччина планує розпочати вакцинацію проти коронавірусу за кілька днів. У Франції кампанія з вакцинації запланована у три етапи, починаючи з січня 2021 року.

До України, як очікується, безкоштовна вакцина може надійти на початку березня 2021 року у кількості 8 млн доз, що вистачить на щеплення 4 млн осіб.