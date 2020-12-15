Польща затвердила програму COVID-вакцинації

Уряд Польщі на засіданні у вівторок затвердив Національну програму щеплень. Перші дози вакцини від коронавірусу можуть з’явитися в Польщі вже наприкінці грудня.

Про це під час прес-конференції у Варшаві заявили у вівторок прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький та глава МОЗ Адам Недзельський, передає кореспондент Укрінформу.

“Після інтенсивних консультацій у колі експертів уряд затвердив Національну програму щеплень. Ми вже зараз замовили понад 60 млн доз від шести компаній, які першими надали для затвердження відповідними медичними агенціями свою документацію”,- повідомив Моравецький.

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Він зазначив, що варто боротися за те, щоб вакцина потрапила до Польщі раніше, зауваживши, що вакцинація у Великій Британії розпочалася вже тиждень тому.

Попередньо очікувалося, що перші дози вакцини потраплять до Польщі 3 січня. Водночас, глава МОЗ Польщі Недзельський не виключив, що перші партії вакцини потраплять до РП вже наприкінці грудня.

Моравецький закликав поляків бути менш мобільними, на Різдво та Новий рік залишатися вдома і провести свята в якомога менших групах людей.

Він зауважив, що на думку багатьох експертів січень-лютий може бути ще більш небезпечним періодом для поширення коронавірусу, ніж жовтень-листопад. Глава польського уряду додав, що цей період може стати третьою хвилею поширення коронавірусу.

У свою чергу глава МОЗ Польщі наголосив, що період Різдвяних і Новорічних свят та зимових канікул буде ключовим після яких може настати третя хвиля пандемії коронавірусу. Відтак, він закликав поляків обмежити у цей період усілякі поїздки, зокрема і службові.

Як поінформував координатор Національної програми щеплення в уряді Польщі Міхал Дворчик, у вівторок запрацює інтернет-сторінка з усією необхідною інформацією про вакцинацію, а з середи – телефонна інфолінія.

Згідно з програмою спочатку вакцинуватиметься медичний персонал, працівники соціальних служб. Після того щеплення робитимуть старшим особам (віком від 60 років), а також військовослужбовцям. На наступному етапі вакцинуватимуться професійні групи: вчителі, працівники критичної інфраструктури, громадського транспорту, чиновники, задіяні у боротьбі з пандемією. Крім того, на цьому етапі вакцинуватимуться особи віком до 60 років, які мають хронічні захворювання (хвороби легень, цукровий діабет, онкологічні захворювання, ожиріння). Потім вакцинація проводитиметься серед інших груп дорослого населення країни.

Від початку пандемії коронавірусу у Польщі інфікувалися вже понад 1,1 млн осіб, вилікувалися понад 900 тисяч. Померли внаслідок інфікування COVID-19 понад 23,3 тисячі осіб.