У Фінляндії тестують брелок-датчик коронавірусу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Yle.
Його використання не вимагає реєстрації і дозволяє зберігати анонімність.
Два брелоки при наближенні формують унікальний код зустрічі, який залишається в пам'яті обох приладів. Якщо один з власників виявиться в якийсь момент інфікований на коронавірус, за кодами можна відстежити його контакти. У цьому випадку все брелоки, які колись перебували поблизу брелока хворого, видадуть тривожний сигнал.
У VTT розраховують, що новинкою зможуть скористатися ті, хто не користується смартфонами: діти і люди похилого віку. Зараз проводиться пілотне тестування брелоків серед працівників одного з будівельних майданчиків в місті Еспоо.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 травня у світі загалом підтвердили 73 млн 193 тис. 269 випадків коронавірусу, зокрема 1 млн 627 тис. 977 смертей.