В Італії через COVID-19 фіксують найвищу смертність за 60 років

За підсумками 2020 року в Італії загалом помре понад 700 тисяч людей, що є найвищим показником для країни з часів Другої світової війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

«2020 рік ще не завершився, але згідно з нашим аналізом в країні буде понад 700 тисяч смертей», - заявив глава італійського Агентства статистики Карло Блангіардо.

Він додав, що востаннє такі цифри були в 1944 році в часи Другої світової війни.

За його словами, у 2019 році в Італії померло 647 тисяч людей.

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На думку Блангіардо, такі високі цифри смертності в країні пов’язані з негативним впливом коронавірусу.

Учора МОЗ Італії заявило, що в Італії вже зафіксовано понад 65 тисяч смертей від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 грудня у світі у цілому підтвердили 73 млн 193 тис. 269 випадків коронавірусу, зокрема 1 млн 627 тис. 977 летальних.

Фото: ANSA