В Італії через COVID-19 фіксують найвищу смертність за 60 років
Укрінформ
За підсумками 2020 року в Італії загалом помре понад 700 тисяч людей, що є найвищим показником для країни з часів Другої світової війни.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
«2020 рік ще не завершився, але згідно з нашим аналізом в країні буде понад 700 тисяч смертей», - заявив глава італійського Агентства статистики Карло Блангіардо.
Він додав, що востаннє такі цифри були в 1944 році в часи Другої світової війни.
За його словами, у 2019 році в Італії померло 647 тисяч людей.
На думку Блангіардо, такі високі цифри смертності в країні пов’язані з негативним впливом коронавірусу.
Учора МОЗ Італії заявило, що в Італії вже зафіксовано понад 65 тисяч смертей від коронавірусу.
Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 15 грудня у світі у цілому підтвердили 73 млн 193 тис. 269 випадків коронавірусу, зокрема 1 млн 627 тис. 977 летальних.
Фото: ANSA