У світі кількість інфікованих коронавірусом перевищила 64,8 мільйона осіб

У світі станом на ранок 3 грудня кількість хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 становить 64 845 560 осіб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Worldometer.

При цьому 44 942 114 осіб одужали, 1 499 355 пацієнтів померли.

Найбільша кількість хворих на COVID-19 – у США (14 313 941). Кількість померлих – 279 865, одужали – 8 462 347 осіб.

На другому місці Індія – 9 534 964 інфікованих (138 657 осіб померли й 8 973 373 одужали). На третьому місці Бразилія із 6 436 650 хворими (174 531 смерть від COVID-19 та 5 698 353 одужали).

Як повідомлялося, в Україні лабораторно підтверджено 758 264 випадки COVID-19.