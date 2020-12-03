Генасамблея ООН готує спеціальну сесію щодо реагування на виклики COVID-19

Генеральна асамблея ООН проведе в четвер-п’ятницю спеціальну сесію щодо відповіді на виклики пандемії COVID-19, у якій запланована участь глав держав, урядів, профільних відомств з понад 150 країн світу.

Виступи іноземних лідерів плануються в інтерактивному режимі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Пандемія COVID-19 стала не лише найбільшою глобальною кризою в галузі охорони здоров'я за всі 75 років з часу створення ООН. Вона також перетворилась на гуманітарну соціально-економічну кризу, охопивши сфери безпеки та прав людини», - зауважили в цьому зв’язку в ООН.

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Крім представників іноземних держав, у роботі спеціальної сесії візьмуть участь генсек ООН, президенти Генасамблеї, Економічної та соціальної ради (ЕКОСОР), глава ВООЗ, а також інші представники міжнародних організацій.

Очікується, що Україну представить на засіданні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Перший день роботи спеціальної сесії, 3 грудня, зосередиться на загальних дебатах, де розглядатиметься досвід держав-членів Організації. На другий день, 4 грудня, запланований інтерактивний діалог, який включатиме серію тематичних панелей з ключових аспектів впливу пандемії COVID-19 та реагування на них.

На обговорення виносяться, зокрема, питання щодо реагування з боку ООН у гуманітарній сфері та галузі охорони здоров’я, виготовлення вакцини проти COVID-19, а також соціально-економічного впливу в глобальному вимірі.