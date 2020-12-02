Єврокомісія прийняла стратегію протидії коронавірусу взимку

У середу Єврокомісія ухвалила стратегію боротьби з коронавірусом у зимові місяці – період, який може принести збільшення рівня захворюваності.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

«Сьогодні Єврокомісія прийняла стратегію сталого управління пандемією в майбутні зимові місяці — період, який може привести до збільшення ризику передачі вірусу через особливі обставини, такі як зібрання в закритих приміщеннях. Стратегія рекомендує зберігати пильність і обережність протягом усього зимового періоду 2020-2021 рр., коли почнеться впровадження безпечних та ефективних вакцин. Після цього Єврокомісія дасть подальші вказівки щодо поступового і скоординованого скасування заходів стримування», - йдеться в заяві.

Стратегія включає рекомендації для країн ЄС, націлені на стримання поширення COVID-19.

«Узгоджений загальноєвропейський підхід є ключовим для уникнення повторного спалаху вірусу через зимові свята», - наголосили в Європейській комісії.

Як зазначається, основні напрямки стратегії Єврокомісії такі:

фізичне дистанціювання та обмеження соціальних контактів у зимовий період, включно з новорічними відпустками;

відстеження контактів для розриву ланцюгів передачі коронавірусу;

безпека подорожей протягом новорічних канікул, яка вимагає узгодженого підходу та підготовленої транспортної інфраструктури;

розробка планів безперервної підтримки закладів охорони здоров'я для забезпечення можливості керування спалахами COVID-19 , а також проведення спільних закупівель для усунення дефіциту медобладнання;

, а також проведення спільних закупівель для усунення дефіциту медобладнання; втома населення від пандемії та його психічне здоров'я;

підтримка членів ЄС у проведенні вакцинації від коронавірусу відповідно до їх національних планів.

Як повідомлялося, вже декілька західних вакцин від коронавірусу показали рівень ефективності вищий за 90%. Компанії Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 64 526 022 випадки коронавірусу, зокрема 1 493 487 летальних, одужали 44 736 632 особи.