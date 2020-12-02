Австрія пом’якшує карантин, але залишає «комендантську годину»

В Австрії з понеділка, 7 грудня, скасовуються деякі обмеження, вжиті для протидії пандемії COVID-19, однак готелі та ресторани будуть закритими до 6 січня, а також діятиме обмеження щодо виходу у вечірні та нічні години.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Відповідно до оголошеного у середу рішення уряду, вжитий 17 листопада жорсткий локдаун буде пом’якшено з 7 грудня з огляду на зниження кількості нових інфікувань коронавірусом. Водночас темпи поширення коронавірусу залишаюється все ще на високому рівні ( за минулу добу – майже 4 тис.), а тому скасування карантину буде поступовим та обережним.

Зокрема, послаблення стосуватимуться обмеження виходу з дому: з понеділка воно діятиме вже не цілодобово, а у період часу з 20.00 і до 6.00. У вечірні та нічні години житло можна залишати лише з конкретних причин – для здійснення професійної діяльності, відвідання лікаря чи аптеки, догляду за іншими людьми або вигулу тварин, для прогулянки чи пробіжки.

Протягом дня можна буде одночасно зустрічатися з представниками лише одного іншого домогосподарства. Дозволена кількість осіб для такої зустрічі – максимум 6 дорослих та 6 дітей. При цьому на Різдво та Новий рік можна буде зустрітися компанією, але не більше 10 людей.

З 7 грудня відкриються заклади роздрібної торгівлі та сфери послуг (салони краси і перукарні), але також з обмеженням – не більше 1 людини на 10 кв. м. площі. Кінотеатри, театри, концертні зали, а також фітнес-центри залишатимуться закритими до 6 січня.

Також запрацюють школи та дитсадки, щоправда з обмеженням – з обов’язковим носінням маски для дітей старше 10 років. Старші класи у школах та університети продовжать працювати дистанційно, виняток – випускні класи.

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Крім того, з понеділка дозволено відкритися музеям та бібліотекам.

Водночас заклади громадського харчування та готелі залишаються закритими та зможуть прийняти перших клієнтів вже з 7 січня. Хоча кафе та ресторани, як і раніше, зможуть працювати "на виніс" або з доставкою додому, а готелі приймати людей у відрядженні.

Різдвяних ринків у цьому році в Австрії не буде, як і забороняється робота точок продажу пуншу та глінтвейну.

З 24 грудня в Австрії також буде дозволено займатися окремим видами спорту, як наприклад катання на лижах чи ковзанах. Відповідно, запрацюють і фунікулери на гірськолижних курортах, однак треба буде носити маску та дотримуватися соціальної дистанції.

Як і раніше, в Австрії продовжує діяти вимога про обов’язкове носіння масок у транспорті та магазинах, заборонено проведення весіль, у церквах богослужіння з дотриманням необхідних вимог.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 64 526 022 випадки коронавірусу, зокрема 1 493 487 летальних, одужали 44 736 632 особи.