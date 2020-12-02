У Польщі кількість хворих із коронавірусом перевищила мільйон

У Польщі за минулу добу виявлено 13 855 нових випадків зараження коронавірусом, і таким чином їх загальна кількість перевищила мільйон.

Про це у Tвіттері повідомляє міністерство охорони здоров'я країни, передає кореспондент Укрінформу.

За даними МОЗ, загальна кількість інфікованих COVID-19 в Польщі від початку пандемії сягнула 1 013 747.

Повідомляється, що за минулу добу у країні померло 609 інфікованих, з них безпосередньо від COVID-19 померли 89 осіб, а 520 - від інших хвороб, ускладнених коронавірусною інфекцією. Загальна кількість померлих від початку пандемії у Польщі перевищила 18,2 тис.

Водночас здолали недугу вже понад 620 тис. поляків.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський повідомив, що вакцина від коронавірусу з’явиться у країні наприкінці січня – на початку лютого. За його словами, раніше виробники вакцини заявляли про можливий початок постачання до Польщі наприкінці грудня, але тепер стало зрозуміло, що цей термін є нереальним.

Міністр наголосив, що у Польщі у першу чергу вакцинуватимуть медиків, яких у країні близько півмільйона, та пенсіонерів віком від 75 років - їх більше двох мільйонів.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 64 313 861 випадок коронавірусу, зокрема 1 489 501 летальний, одужали 44 584 577 людей.