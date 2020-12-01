У трьох регіонах Польщі вчителів масово протестують на COVID-19

У Польщі в рамках пілотного проєкту в січні планують масово протестувати вчителів у трьох регіонах на півдні країни.

Про це повідомив у вівторок глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає Укрінформ із посиланням на РАР.

“Ми вирішили, що проведемо пілотний проєкт, спрямований на вчителів у школах. Ми хочемо перед початком відновлення навчань у школах (не раніше 18 січня – ред.), принаймні у трьох воєводствах перевірити нинішній рівень інфікування серед педагогів”,- повідомив Недзельський.

За його словами, йдеться про Малопольське, Сілезьке і Підкарпатське воєводства на півдні Польщі. Міністр повідомив, що ці регіони обрані невипадково, оскільки там зберігається один із найвищих показників інфікування COVID-19 по країні.

Міністр повідомив, що зараз опрацьовується формула загального тестування вчителів, яке буде проведено під час зимових канікул у польських школах (4-17 січня). Недзельський зазначив, що, можливо, буде проведене подвійне тестування: ПЛР-тестами й експрес-тестами, щоб результати були надійнішими.

За минулу добу в Польщі зафіксовано 9 105 випадків інфікування COVID-19, 449 осіб померли. У країні за останній тиждень значно знизилася кількість інфікованих коронавірусом, проте поки що зберігається високий рівень смертності, яка є однією з найвищих серед країн ЄС.

Фото: РАР/Adam Warzawa