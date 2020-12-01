У Польщі починають робити експрес-тести на COVID-19 у поліклініках

У Польщі з вівторка, 1 грудня, можна зробити експрес-тести в пунктах базової медичної опіки. Направлення для проведення тесту даватиме сімейний лікар.

Про це заявив у вівторок глава МОЗ Польщі Адам Недзельський, передає Укрінформ з посиланням на РАР.

“Ми прийняли рішення, що відсьогодні будуть доступними експрес-тести в пунктах базової медичної опіки (аналог поліклініки – ред.)",- заявив Недзельський.

За його словами, МОЗ Польщі вже розподілив 2 млн експрес-тестів між лікарнями, пунктами швидкої допомоги, а зараз передають їх в пункти базової медичної опіки.

Вартість тестування у поліклініці складе 42,03 злотих (понад 300 грн), якщо тест надано МОЗ, та 74,34 злотих (понад 550 грн), якщо тест придбано самостійно.

Як зауважив Недзельський, лікарі першого медичного контакту прийматимуть рішення, чи потрібно пацієнту задавати експрес-тест. Він зауважив, що це тестування не є довільним, а лише за рекомендацією лікаря.

За минулу добу, в Польщі зафіксовано 9 105 випадків інфікування COVID-19, 449 осіб померли. У країні за останній тиждень значно знизилася кількість інфікованих на коронавірус, проте поки що зберігається високий рівень смертності, яка є однією з найвищих серед країн ЄС.

Загальна кількість інфікованих в Польщі від початку пандемії коронавірусу складає майже мільйон, вилікувалися приблизно 600 тисяч. Загальна кількість померлих за цей час від коронавірусу складає понад 17,5 тисяч.

За минулу добу в Польщі проведено 38, 4 тис. на виявлення коронавірусу, від початку пандемії – 6,2 млн.

Фото: РАР