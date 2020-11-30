За смертністю від коронавірусу Україна на 29 місці в Європі - МОЗ

Рівень смертності від COVID-19 в Україні становить 280 осіб на 1 млн населення. За цим показником Україні знаходиться на 29-ому місці в Європі.

Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“За рівнем смертності на 1 млн людей під час пандемії COVID-19 ми знаходимося в Європі на 29 місті, у нас цей рівень смертності становить 280 на 1 млн людей. Наприклад, Польща це 450, Франція — 801, Великобританія — 856. А у нас 280. Це заслуга виключно наших лікарів, медсестер, санітарок”, - сказав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 30 листопада в Україні лабораторно підтверджено 9946 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом за весь час пандемії в Україні зафіксовано 732 625 випадків захворювання на коронавірусну хворобу.