В Італії для вакцинації збудують спеціальні павільйони у формі первоцвітів

З наступного місяця по всій Італії розпочнеться спорудження спеціальних павільйонів у формі первоцвітів для щеплення населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

На початку наступного року італійська влада має намір побудувати 300 таких павільйонів, а на момент піку вакцинації їхня кількість зросте до 1500.

Такі специфічні павільйони у вигляді первоцвітів були спроєктовані архітектором Стефано Боері. Він стверджує, що його команда вибрала первоцвіт як символ, адже це квітка, яка сповіщає про прихід весни.

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Відповідно, первоцвіт стане символом кампанії вакцинації, яка пройде під гаслом «Італія відроджується з квіткою».

Як повідомлялося, масове щеплення від коронавірусу в Італії планують розпочати в середині січня. В уряді сподіваються, що більшість італійців будуть щеплені до вересня.

З початку пандемії COVID-19 в Італії загалом померли від цієї хвороби більше як 64 тисяч людей. А всього коронавірус було підтверджено за цей час у 1,84 мільйона жителів Італії.