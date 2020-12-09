В Італії перший випадок коронавірусу виявили ще торік у листопаді

Італійські лікарі виявили перший випадок коронавірусу (COVID-19) вже у листопаді минулого року, що на щонайменше три місяці раніше першого офіційно оголошеного COVID-випадку в країні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Згідно з результатами дослідження Міланського державного університету, перший випадок коронавірусу виявили ще у листопаді 2019 року у 4-річного хлопчика.

Так, 21 листопада йому стало зле через кашель і нежить. Лікарі вважали, що у хлопчика просто кір.

Однак тільки після взяття у нього аналізів у дитини підтвердився коронавірус.

Зазначається, що таким чином перший випадок коронавірусу був встановлений в Італії щонайменше на три місяці раніше, ніж влада офіційно оголосила про «пацієнта 1» з Ломбардії.

Як повідомляв Укрінформ, на 9 грудня у світі зафіксовано 68 млн 567 тис. 527 випадків коронавірусу. Зареєстровано 1 млн 563 тис. 130 смертей і 47 млн ​​462 тис. 104 випадки одужання.

Фото: ANSA