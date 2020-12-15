У Франції забракували експрес-тест на коронавірус, поширений і в Україні

У Франції офіційно рекомендували не застосовувати експрес-тест на коронавірус VivaDiag Rapid Test через випадки показу хибних результатів.

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив регулятор – Національне агентство лікарських засобів та продукції у сфері охорони здоров’я.

«Нас поінформовано про отримання хибних позитивних результатів у кількох аптеках у Франції із застосуванням експрес-тестів VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 (виробник – VivaChek). Проведене розслідування підтвердило, що дія і безпека цих тестів не гарантовані», - зазначив національний регулятор.

Національне агентство рекомендує мережам аптек більше не застосовувати цей тест та заблокувати будь-які дії відносно наявних партій.

Подальші інструкції щодо тесту надійдуть пізніше.

Експрес-тест VivaDiag Rapid Test SARS-CoV-2 застосовується для діагностування антитіл COVID-19. Він також широко пропонується у мережах аптек в Україні. Вартість тесту, за даними спеціалізованих сайтів, від 220 до 450 грн.