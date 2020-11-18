Україна закупить шість мільйонів експрес-тестів на COVID-19 - Шмигаль

Комітет Верховної Ради з питань бюджету підтримав рішення уряду про виділення 1 млрд грн на закупівлю 6 млн експрес-тестів.

Про це на початку засідання уряду сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

"Комітет з питань бюджету підтримав рішення уряду виділити 1 млрд грн на придбання експрес-тестів, їх отримають переважно сімейні лікарі та екстрена медична допомога. Так у нас з’явиться ефективний та швидкий інструмент додаткового тестування громадян... Всього буде закуплено 6 млн таких тестів", - сказав Шмигаль.

Він додав, що ще 900 млн грн піде на додаткове забезпечення киснем ліжок у стаціонарах лікарень усіх областей. Додаткові кошти також будуть спрямовані в регіони для підготовки до організації мобільних госпіталів.

Фото: КМУ