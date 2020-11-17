До кінця року для Нацслужби здоров'я є 22 мільярди — Шмигаль

На листопад та грудень для НСЗУ є 22 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це під час виступу у Верховній Раді сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"І власне 22 млрд - дані Казначейства на сьогодні - це різниця між коштами, виділеними НСЗУ через МОЗ, і тими, які проведені касовими видатками. Це та різниця, яка є в запасі для потреб НСЗУ ", - сказав Шмигаль.", - сказав Шмигаль.

Він додав, що у випадку зростання захворюваності і госпіталізацій може виникнути відповідний дефіцит коштів, і закликав депутатів підтримати відповідний законопроєкт, щоб МОЗ міг профінансувати всі необхідні видатки.

Як повідомляв Укрінформ, в НСЗУ заявили, що на оплату стаціонарних послуг лікарень з лікування COVID-19 не вистачає 5,6 млрд грн.