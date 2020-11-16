Держава забезпечить через НСЗУ всі видатки на медичну допомогу - Шмигаль

Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров'я всі видатки на надання медичної допомоги.

Про це в ефірі програми “Свобода слова” на ICTV сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає кореспондент Укрінформу.

“Держава повністю забезпечить через Національну службу здоров’я всі видатки, які пов’язані з утримання медичних закладів, з наданням медичної допомоги. На сьогоднішній день коштів на рахунках НСЗУ є близько 14 млрд грн, розрахунково цього повністю вистачає… щоб до кінця року забезпечити. У разі якщо буде потреба, я впевнений, що за поданням уряду, і Верховна Рада і профільний комітет забезпечать всі видатки, щоб НСЗУ їх оплатила медичним закладам, які надають послуги по боротьбі з COVID-19”, - сказав Шмигаль.

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Як повідомляв Укрінформ, НСЗУ заявила, що для оплати послуг зі стаціонарного лікування хворих на COVID-19 не вистачає 5,6 млрд грн.

Фото: kmu.gov.ua