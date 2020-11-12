НСЗУ виплатила лікарням понад 7 мільярдів за хірургічні операції

Національна служба здоров'я за квітень-жовтень виплатила понад 7 млрд грн за проведення хірургічних операцій.

Як передає Укрінформ, про це НСЗУ повідомляє у Фейсбуку.

"844 лікарні підписали договір з НСЗУ на хірургічні операцій у стаціонарних умовах. 4 з них – приватні. На сьогодні НСЗУ виплатила цим закладам за хірургічні послуги понад 7 млрд грн у квітні-жовтні", - йдеться у повідомленні.

У НСЗУ додали, що попри скасування планових операцій через епідемію COVID-19 медзаклади все одно отримуватимуть оплату за глобальним бюджетом згідно з договором.

Зазначається, що лікарні продовжують надавати медичну допомогу вагітним, породіллям та новонародженим; допомогу пацієнтам з онкологічними захворюваннями; паліативну допомогу; інші невідкладні й термінові медичні заходи, якщо через їх перенесення існує значний ризик для життя або здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, з 9 листопада в Україні діють помаранчевий та червоний рівні епідемічної небезпеки. До червоного рівня віднесено 198 адміністративно-територіальних одиниць.