Польща планує щомісяця робити понад 3 мільйони щеплень від коронавірусу

У Польщі понад 8,3 тис. груп медиків готові проводити вакцинацію населення від коронавірусу, таким чином у країні можна буде робити понад 3 млн щеплень щомісяця.

Про це на пресконференції в суботу повідомив голова канцелярії прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Для реалізації програми вакцинації зголосилося 8 319 груп, які здійснюють щеплення. Відповідно, щомісяця можна буде виконувати 3,4 млн щеплень”, - заявив Дворчик.

За його словами, 15-16 грудня буде представлено карту пунктів щеплення у країні. З середини грудня у польських ЗМІ та соцмережах вестиметься активна кампанія за необхідність щеплення від коронавірусу.

За словами голови канцелярії прем’єр-міністра РП, в січні до Польщі може надійти перша партія вакцини у кількості 1,1 млн доз.

Як повідомлялося, Польща на цей час закупила 62 млн доз вакцини, що дає можливість зробити щеплення понад 60% населення країни.

За останню добу в Польщі зафіксовано 11 497 випадків інфікування коронавірусом, померли 502 особи. Загальна кількість інфікованих COVID-19 від початку пандемії сягнула понад 1,1 млн осіб, вилікувалися понад 840 тисяч пацієнтів, померли понад 22,6 тис.

За даними Worldometer, у світі зареєстровано 71 594 726 випадків COVID-19, зокрема 1 604 359 летальних, одужали 49 800 366 людей.