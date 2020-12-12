Мексика починає щеплення COVID-вакциною Pfizer/BioNTech

Комісія з медичної безпеки уряду Мексики схвалила екстрене застосування вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer та BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АР.

Мексика має отримати 250 тисяч препарату, їх вистачить для вакцинації 125 тисяч осіб, оскільки кожній людині потрібно два щеплення.

За словами помічника міністра охорони здоров'я Хьюго Лопеса-Гатель, першими щеплення отримають медичні працівники, оскільки вони перебувають у зоні ризику.

Очікується, що вакцинація розпочнеться вже наступного тижня.

Як повідомлялося, раніше використання вакцини від коронавірусу виробництва компаній Pfizer та BioNTech схвалили Велика Британія, Канада й Бахрейн. За інформацією ЗМІ, екстрене застосування препарату схвалили і США.

Фото: EPA-EFE/DAN HIMBRECHTS