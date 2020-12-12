США схвалили використання вакцини Pfizer - NYT

Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) офіційно схвалило вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer як безпечний та ефективний засіб.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на The New York Times.

«FDA авторизувало вакцину від COVID-19 виробництва компанії Pfizer»,- зазначає видання із посиланням на джерела, обізнані з рішенням регулятора.

Це рішення оприлюднено на наступний день після того, як Консультативна рада FDA більшістю голосів рекомендувала вакцину для щеплення людей старше 16 років. Ухвала не зобов’язувала затверджувати вакцину, однак таке рішення було прогнозованим.

Очікується, що вакцинація американців препаратом від Pfizer розпочнеться вже найближчими днями. Насамперед щеплення будуть проводити медичним працівникам, а також мешканцям будинків тривалого догляду.

Як повідомляв Укрінформ, вакцина від Pfizer/BioNTech уже затверджена у Великій Британії, де цього тижня стартувала процедура вакцинації.