Україна чекає сертифікації COVID-вакцини в Євросоюзі, США, Японії й Канаді

Як тільки вакцина від коронавірусу буде сертифікована, Україна розпочне процес закупівлі та вакцинації громадян.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest, сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.

"Основна мета (посиленого карантину - ред.) - розірвати ланцюг захворюваності та зменшити мобільність населення. Паралельно зараз йде перемовний процес по вакцинації, йде підготовка до вакцинації. МОЗ вже декілька разів розповідало про драфти, як це все буде відбуватись. В залежності від того, яка це буде вакцина, тому що ми чекаємо її сертифікації в Європейському Союзі, США, Японії, Канаді. І потім вже будуть конкретні кроки по тому, щоб проводити таку вакцинацію. Як тільки буде сертифіковано вакцину і її можна буде закупити, ми розпочнемо цей процес",- сказав Немчінов.

Він також зазначив, що на час посиленого карантину дошкільні заклади та інтернатні заклади будуть працювати, а стосовно шкіл, то тут можуть бути, як канікули, так і дистанційне навчання, залежно від того, чи заклади освіти, які знаходились у "червоній зоні" під час карантину у вересні, чи йшли вони на канікули тоді, якщо так, то в цих закладах скоріш за все буде дистанційна форма навчання.

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Як повідомляв Укрінформ, за розрахунками Міністерства охорони здоров'я, передусім вакцинувати від COVID-19 необхідно групи ризику за професійною, медичною та віковою ознаками - приблизно 20 млн осіб.

У проєкті бюджету на 2021 рік на вакцинацію від COVID-19 передбачено 2,6 млрд грн.