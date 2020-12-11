Україна чекає сертифікації COVID-вакцини в Євросоюзі, США, Японії й Канаді
Як передає кореспондент Укрінформу, про це журналістам на першій щорічній міжнародній конференції, організованій UkraineInvest, сказав міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
"Основна мета (посиленого карантину - ред.) - розірвати ланцюг захворюваності та зменшити мобільність населення. Паралельно зараз йде перемовний процес по вакцинації, йде підготовка до вакцинації. МОЗ вже декілька разів розповідало про драфти, як це все буде відбуватись. В залежності від того, яка це буде вакцина, тому що ми чекаємо її сертифікації в Європейському Союзі, США, Японії, Канаді. І потім вже будуть конкретні кроки по тому, щоб проводити таку вакцинацію. Як тільки буде сертифіковано вакцину і її можна буде закупити, ми розпочнемо цей процес",- сказав Немчінов.
Він також зазначив, що на час посиленого карантину дошкільні заклади та інтернатні заклади будуть працювати, а стосовно шкіл, то тут можуть бути, як канікули, так і дистанційне навчання, залежно від того, чи заклади освіти, які знаходились у "червоній зоні" під час карантину у вересні, чи йшли вони на канікули тоді, якщо так, то в цих закладах скоріш за все буде дистанційна форма навчання.
Як повідомляв Укрінформ, за розрахунками Міністерства охорони здоров'я, передусім вакцинувати від COVID-19 необхідно групи ризику за професійною, медичною та віковою ознаками - приблизно 20 млн осіб.
У проєкті бюджету на 2021 рік на вакцинацію від COVID-19 передбачено 2,6 млрд грн.