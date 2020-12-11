Перша вакцина від коронавірусу пройде авторизацію в ЄС до кінця року

Перша вакцина проти коронавірусу отримає дозвіл на використання в Європі вже до кінця року, друга – до середини січня, робота з оцінки інших вакцин триває.

Про це під час пресконференції за підсумками зустрічі глав держав та урядів держав ЄС у Брюсселі сказала президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз Європейський Союз працює на повну швидкість для оцінки безпечності вакцин та для того, щоб зробити їх доступними. Ми маємо намір дозволити використання вакцини BioNTech / Pfizer до кінця року – це питання залежить від висновків ЕМА (Європейського медичного агентства - ред). Думка ЕМА щодо вакцини Moderna має надійти до середини січня. Загальна оцінка вакцин AstraZeneca /Oxford та Johnson and Johnson – триває», - сказала дер Ляєн.

Вона зауважила, що життя людей рятуватимуть не вакцини, а те, яким чином буде організований процес вакцинації, і закликала національні уряди завершити підготовку до початку цього процесу. Зі свого боку, за її словами, Єврокомісія готова надати країнам-членам всю необхідну підтримку у цій роботі.

«Європейський Союз буде координувати передачу вакцин від країн-членів, особливо для захисту працівників охорони здоров’я в країнах Західних Балкан та у нашому сусідстві. Крім того, маємо розпочати працювати просто зараз для уникнення майбутніх криз. Я просила лідерів країн-членів про підтримку для швидкого розвитку нашого спільного Союзу з охорони здоров’я», - наголосила президент Єврокомісії.

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Як повідомлялося, раніше Єврокомісія оголошувала про формування розвинутого портфоліо з шести вакцин, виробництво яких базується на чотирьох різних технологіях. Єврокомісія уклала шість контрактів з компаніями BioNTech, CureVac, AstraZeneca, Johnson and Johnson, Sanofi і Moderna. Перед допущення до використання на європейському ринку вакцини всіх типів будуть належним чином оцінені Європейським медичним агентством на ефективність та безпечність. Як очікується, перші щеплення від COVID-19 європейці зможуть отримати вже до кінця року.

Загалом у світі станом на ранок 11 грудня зафіксовано 70 720 319 випадків коронавірусу.

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