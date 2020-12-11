Україна може отримати вакцину проти COVID-19 на початку березня - Радуцький

Відповідно до глобальної ініціативи COVAX Україна може отримати вакцину проти коронавірусу з 1 березня.

Як передає Укрінформ, про це в ефірі програми “Право на владу” на каналі “1+1“ заявив голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

“За глобальною ініціативою COVAX ми маємо отримати вакцину приблизно 1 березня 2021 року”, - сказав Радуцький.

Він нагадав, що відповідно до угоди з COVAX Україна отримає 8 млн доз вакцини - цього вистачить на щеплення 4 млн осіб, оскільки препарат має вводитися двічі. Ця партія розрахована на вакцинацію груп ризику: медпрацівників, поліцейських, військових, літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями.

Утім, за словами Радуцького, ця кількість вакцини не вирішить проблеми: "Мінімум нам треба провакцинувати 17-18 млн, приблизно половину населення країни. Тоді ми можемо казати про переривання ланцюга (передачі хвороби - ред.)".

Радуцький зазначив, що Україна завершує перемовини з виробниками вакцин за межами ініціативи COVAX на отримання вакцин на комерційній основі. При цьому необхідно, щоб народні депутати підтримали правки очолюваного ним комітету ВР до проєкту бюджету на 2021 рік, аби знайти кошти на закупівлю вакцини.

“Максимально Україна буде забезпечувати цю вакцину безоплатно - не безкоштовно, немає безкоштовного у світі нічого. 4 млн українців вже мають можливість провакцинуватися безкоштовно. Ми чекаємо - зі слів COVAX - 4 млн доз із 1 березня”, - пояснив Радуцький.

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Він додав, що ДП “Медичні закупівлі” отримало замовлення від МОЗ провести перемовини з виробниками вакцин Pfizer, AstraZeneca та іншими. Також, за його словами, йдуть перемовини з індійським виробником, який на своїх потужностях може додатково виробити вакцину для України.

Окремо Радуцький зазначив, що уряд протягом двох тижнів має представити покроковий план розподілу та доставки вакцини.