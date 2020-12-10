МОЗ розглядає безкоштовну вакцинацію від коронавірусу для всіх

За розрахунками МОЗ, передусім вакцинувати від COVID-19 необхідно групи ризику за професійною, медичною та віковою ознаками - приблизно 20 млн осіб. Також розглядається питання надання доступу до вакцинації всім без винятку громадянам за рахунок держави.

Також розглядається питання надання доступу до вакцинації всім без винятку громадянам за рахунок держави.

Про це в ефірі телеканалу Україна 24 сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає Укрінформ.

“У нас є дві складових щодо вакцинації: перше, це всім зрозуміло, що ми повинні вакцинувати групи ризику, це люди за професійною ознакою, наприклад, лікарі, або за медичними, віковими ознаками. Вони першими мають отримати цю вакцину, тому що ці люди хворіють найбільш важко, найбільш складний у них перебіг хвороби. Левову частину померлих складають люди старшого віку, тому їх вакцинувати потрібно в першу чергу. Це понад 20 млн громадян”, - сказав Степанов.

Водночас, за словами міністра, розглядається питання надання доступу до вакцинації всім без винятку громадянам за рахунок держави.

Інша складова, за словами Степанова, доступ до вакцини на комерційному ринку. Так, МОЗ готове провести швидку реєстрацію вакцини, якщо виробники нададуть відповідні документи і будуть готові постачати її на комерційний ринок.

Втім, за словами Степанова, потужності виробників обмежені, а потреба у вакцині дуже велика.

“Ми підтверджуємо світовим виробникам, що одразу зареєструємо вакцину, якщо будуть відповідні передумови, подадуть всі документи за дуже швидкою процедурою, щоб вони могли постачати на комерційний ринок. Але ми розуміємо, що зараз в черзі стоїть більше 7 млрд людей , а потужності все ж таки обмежені. І на сьогодні тільки одна вакцина Pfizer зареєстрована в одній країні, це Великобританія і то по надзвичайній ситуації”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що Україна вже подала документи до глобальної ініціативи COVAX на отримання 8 млн доз вакцини, цього вистачить на щеплення 4 млн людей. Постачання вакцини планується в першому півріччі 2021 року.

"Окрім того, ми ведемо перемовини зі світовими виробниками, які завершили третю стадію клінічних випробувань , або знаходяться на завершальній стадії , саме для того, щоб вакцину ми могли закупити. Так само ведуть себе всі країни в світі", - сказав Степанов.

Він нагадав, що МОЗ у бюджетному запиті заклало на вакцинацію від COVID-19 15, 1 млрд грн. Втім у проєкті бюджету на 2021 рік на вакцинацію від COVID-19 передбачено 2,6 млрд грн.

В Україні станом на 10 грудня лабораторно підтверджено 858 714 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них за добу -13 371.