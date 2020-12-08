Сьогодні Британія першою у світі почне масову вакцинацію від COVID-19

Велика Британія у вівторок першою у світі розпочне масову вакцинацію від коронавірусної інфекції вакциною компаній Pfizer/BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Вакцинація розпочнеться у в Англії, Уельсі та Шотландії. Північна Ірландія заявила, що розпочне введення вакцини на початку тижня, але не уточнила, в який саме день.

За процесом, який ускладнюється необхідністю зберігати вакцину Pfizer/BioNTech при -70 градусах за Цельсієм і давати кожному пацієнту дві дози з інтервалом у три тижні, буде пильно спостерігати увесь світ.

Офіційні представники охорони здоров'я Великої Британії очікують до кінця грудня до 4 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, яка забезпечує до 95% захисту від COVID-19.

На сьогодні уряд придбав 40 мільйонів доз вакцини Pfizer/BioNTech, чого вистачить для щеплення 20 мільйонів людей або третини населення країни.

Першими вакцину отримають жителі будинків престарілих та працівники хоспісів. Загалом, в пріоритеті на вакцинацію люди старше 80 років і медичні працівники.

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ в гонці за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії.

Наразі регулюючі органи США і ЄС аналізують дані про випробування вакцини Pfizer, але поки не дали свого схвалення.

У середу експерти ВООЗ заявили, що проводять переговори з урядом Британії щодо отримання доступу до певної інформації, яка може пришвидшити внесення вакцини від COVID-19 компаній Pfizer та BioNTech до екстреного переліку ВООЗ. Цей перелік дає «зелене світло» країнам, щоб дозволити вакцину для національного екстреного використання та може відкрити двері для міжнародних поставок у рамках глобальних механізмів.

9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

Компанія Moderna також подала запит американським і європейським регуляторам на термінове затвердження своєї вакцини від коронавірусної інфекції. Очікується, що FDA розгляне заявку Moderna 17 грудня.

Moderna і Pfizer сподіваються вже в грудні почати першу хвилю вакцинації в США.