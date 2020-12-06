Королева Єлизавета II і принц Філіпп зроблять щеплення від коронавирусу - Daily Mail
Укрінформ
94-річна королева Великої Британії Єлизавета II та її чоловік, 99-річний принц Філіп зроблять щеплення від коронавирусу COVID-19.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Daily Mail з посиланням на джерела.
Зазначається, що королева і її чоловік отримають вакцину без будь-яких привілеїв і в порядку вакцинації вікової групи старше 80 років.
Це може статися вже в найближчі тижні, додало джерела.
У Букінгемському палаці відмовилися відповідати на запит видання.
2 грудня Британія видала ліцензію на випуск вакцини від Pfizer і BioNTech.