Британія розпочне вакцинацію від COVID-19 наступного тижня

До Великобританії прибули перші дози вакцини від коронавірусу BioNTech і Pfizer, перші щеплення почнуть робити з 8 грудня.

Як передає Укрінформ із посиланням на Daily Mail, про це заявив виконавчий директор Національної служби охорони здоров'я Великобританії Кріс Хопсон.

Першими вакцинацію пройдуть жителі і співробітники будинків для людей похилого віку, особи від 80 років, а також медперсонал, який лікує інфікованих коронавірусів пацієнтів.

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Протягом наступного тижня у Великобританії будуть доступні 800 тисяч доз вакцин. Влада країни сподівається, що «мільйони» доз доставлять у країну до Нового року.

Як повідомлялося, за даними Worldometers, у світі станом на 5 грудня зафіксовано майже 66,4 млн випадків коронавірусу; померли понад 1,5 млн пацієнтів.