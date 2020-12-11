Вакцина Pfizer пройшла перший етап офіційного схвалення у США

Консультативна рада Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів (FDA), яке виконує роль регулятора в США, схвалила вакцину проти коронавірусу виробництва компанії Pfizer.

Рішення, яке є важливим кроком до початку масової вакцинації населення, ухвалено переважною більшістю голосів, передає Укрінформ із посиланням на АР.

«Консультативна рада FDA, проголосувавши 17 голосами «за», чотирма «проти» (один утримався), дійшла висновку, що щеплення є безпечним та ефективним проти коронавірусу для людей старше 16 років», - зазначається в повідомленні.

Передбачається, що FDA найближчими днями врахує рекомендації, оприлюднені радниками. Це дасть змогу поширити у США мільйони доз вакцини, щоб розпочати щеплення медичних працівників та мешканців будинків тривалого догляду.

Як очікується, широкий доступ до вакцини решта населення Сполучених Штатів отримає навесні.