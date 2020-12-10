Саудівська Аравія схвалила використання COVID-вакцини Pfizer

Агентство з контролю за їжею та медикаментами Саудівської Аравії схвалило застосування вакцини від корнавірусу виробництва компаній Pfizer і BioNTech.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Arabnews.

Зазначається, що регулятор перевірив результати масового випробування вакцини, які були надані 24 листопада. Були проведені й належні консультації з експертами.

"Під час розгляду дозволу був зроблений висновок, що виробник забезпечить якість виробництва у відповідності з міжнародними стандартами", - йдеться у публікації.

Наголошується, що влада буде перевіряти зразки з кожної надходить партії вакцини, щоб гарантувати її безпечність.

Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину від корнавірусу, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

Британія, Бахрейн та Канада вже схвалили використання вакцини, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech.