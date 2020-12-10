Хакери отримали доступ до документів щодо COVID-вакцин BioNTech і Pfizer

Хакери, які здійснили кібернапад на Європейське агентство з дослідження вакцин (EMA), отримали доступ до деяких документів по вакцині від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews.

Агентство займається оцінкою ліків, зокрема, сертифікацією вакцин. Зараз досліджуються вакцини від коронавірусу. Виробники вакцин Moderna і Pfizer очікують схвалення EMA.

Зазначається, що в ході кібератаки, яка сталася у середу, зловмисники отримали доступ до деяких даних по реєстрації вакцини BNT162b2 від COVID-19, розробленої компаніями BioNTech і Pfizer. Ці нормативні документи зберігалися на сервері EMA.

Після кібератаки агентство запевнило компанію BioNTech, що інцидент не вплине на терміни реєстрації її вакцини.

Очікується, що відомство прийме рішення щодо затвердження вакцини для загального користування до кінця грудня.

Схвалення вакцини агентством EMA необхідне для початку програми вакцинації. Це дасть змогу застосовувати препарати на ринку країн Євросоюзу.

Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.

Британія, Бахрейн та Канада вже схвалили використання вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech.

У світі станом на ранок 10 грудня зафіксовано 69 239 671 випадок COVID-19, зокрема 1 575 810 – летальних, одужали 47 994 611 осіб.