Україна подасть до COVAX ще один запит на COVID-вакцину

Україна подать другу частину заявки до глобальної ініціативи COVAX на отримання вакцини від COVID-19 14 грудня 2020 року.

Про це на засіданні Кабінету Міністрів сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

"Другу частину заявки до COVAX буде подано 14 грудня цього року", - зазначив він.

Шмигаль нагадав, що Кабінет Міністрів веде діалог з європейськими та міжнародними партнерами щодо якнайшвидшого отримання вакцини від COVID-19. Так, минулого тижня МОЗ, ЦГЗ направили першу частину заявки для отримання вакцини в рамках ініціативи COVAX на 8 млн доз. Було сформовано критерії для визначення пріоритетних груп людей, які першочергово отримають вакцину від коронавірусної хвороби, пропрацьовано питання логістики та зберігання вакцини.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов підписав низку технічних документів на отримання 8 млн доз вакцини в рамках глобальної ініціативи COVAX, до якої приєдналася Україна.