Канада схвалила COVID-вакцину від Pfizer-BioNTech

Канада стала третьою державою світу після Великої Британії й Бахрейну, яка схвалила використання вакцини від коронавірусу, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech.

Про це у Оттаві заявила головний санітарний лікар Канади Тереза Там, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Агентство громадського здоров’я Канади сьогодні схвалило першу вакцину від COVID-19 у Канаді. Вакцину Pfizer-BioNTech після вдумливого незалежного огляду доказів стосовно вимог безпеки, ефективності та якості буде дозволено використовувати у Канаді”, - сказала Там.

Вона додала, що перша партія з 249 тис доз вакцини надійде у Канаду вже цього місяця. “Якими б приємними не були ці новини на тлі нашого постійного занепокоєння стосовно швидкого зростання кількості випадків й збільшення частоти важких наслідків, це не значить, що взяти CОVID-19 під контроль вдасться скоро або швидко. Первинні поставки вакцин від COVID-19 будуть обмеженими і постачання збільшуватиметься поступово, забезпечуючи доступ усіх канадців”, - зазначила експерт.

З огляду на це вона закликала громадськість берегти себе й дотримуватися усіх рекомендацій органів охорони здоров’я. “Хоча безпечна й ефективна вакцина вже в полі зору, слід пам’ятати, що це - не забіг до фінішу, а випробування наших колективних зусиль й рішучості. На перших стадіях вакцинування, нам усім важливо продовжувати дослухатися до рекомендацій органів охорони здоров’я та дотримуватися захисник практик, аби уберегти себе та членів своїх родин у майбутньому”, - підсумувала Там.

Нагадаємо: Канада вже розпочала пробну логістичну операцію із доставки вакцини Pfizer від COVID-19 з пункту її виготовлення у Бельгії до центрів розповсюдження по всій Канаді. Зважаючи на суворі вимоги стосовно температурного режиму при транспортуванні вакцини, їх перевезення вимагає значних зусиль.

Як повідомлялося, 9 листопада компанії Pfizer і BioNTech оголосили, що їхній кандидат на вакцину проти COVID-19, BNT162b2, продемонстрував 95-відсоткову ефективність у захисті від коронавірусу осіб, які не були раніше інфіковані SARS-CoV-2. Встановлено, що захист досягається через 28 днів після початку вакцинації, що складається із схеми прийому двох доз.