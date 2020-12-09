Канада тестує доставку з Європи COVID-вакцини Pfizer

У Канаді триває пробна логістична операція із доставки вакцини Pfizer від COVID-19 з пункту її виготовлення у Європі до центрів розповсюдження по всій Канаді.

Про це під час прес-конференції у Оттаві розповів віце-президент із питань логістики й операційної діяльності Агентства громадського здоров’я Канади Дені Фортен, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Цього тижня Pfizer отримав замовлення й наступного дня надіслав літаком термоконтейнери. Зараз вони перебувають у дорозі з Бельгії (де розташовані виробничі потужності Pfizer - ред) й через різні вузли й транспортні точки незабаром дістануться до Канади”, - сказав Фортен.

За його словами, в надісланих Pfizer контейнерах немає вакцин, однак розміщені датчики температури, що ведуть постійний запис. “Після їх прибуття у пункт використання, ми матимемо змогу зчитати дані датчиків й зрозуміти, якими були температурні умови під час усієї подорожі. Це дасть змогу визначити помилки або складнощі на важливому шляху”, - пояснив Фортен.

Він додав, що наразі у Канаді триває навчання персоналу для обслуговування дуже чутливого до температури вантажу.

Як відомо, вакцина Pfizer, на отримання 249 тисяч доз якої Канада очікує з дня на день, повинна зберігатися за температури від -90 до -60 градусів за шкалою Цельсія, що суттєво ускладнює її розповсюдження.