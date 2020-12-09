В Ізраїль прибула перша партія COVID-вакцини Pfizer

Перша партія вакцини від коронавірусу COVID-19 компанії Pfizer прибула у середу в Ізраїль.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Jerusalem Post.

«Рейс DHL з Брюсселя перевіз понад 100 тисяч доз нещодавно створеної вакцини і приземлився в аеропорту Бен-Гуріона в Тель-Авіві близько 9 ранку», - йдеться у повідомленні.

Дози вакцини були передані у сховище, яким керуватиме ізраїльська фармацевтична компанія Teva. Вона нестиме відповідальність за збереження вакцин у достатній кількості до проведення масової вакцинації населення. Їх потрібно зберігати при температурі від -60 до -80 градусів за Цельсієм і використати протягом декількох хвилин, після того, як їх витягнуть з морозильної камери.

Очікується, що ще один вантажний літак з 500 тис. дозами вакцини повинен прибути до Ізраїлю найближчими днями, ще мільйон прибуде наступного тижня.

Передбачається, що першими вакцину отримають медики, а після них – жителі та співробітники будинків для людей похилого віку, а також інші особи, які знаходяться у групі ризику.

Точна дата масової вакцинації населення поки невідома.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Велика Британія офіційно затвердила вакцину від компаній Pfizer/BioNTech для використання на своїй території. У вівторок в королівстві розпочалася перша у світі масова вакцинація цим препаратом.

Дорадчий комітет Управління з питань контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) оприлюднив документ із детальними даними щодо випробувань, ефективності й побічних ефектів вакцини проти коронавірусу компаній Pfizer та BioNTech.

Документ підтверджує, що ефективність вакцини проти COVID-19 становить 95%, яка досягається щонайменше через сім днів після введення другої дози.

Фото: Marc Israel Sellem/The Jerusalem Post