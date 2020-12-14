Канада почала масове щеплення вакциною Pfizer

У канадській провінції Онтаріо розпочали масову вакцинацію населення від коронавірусу (COVID-19).

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Global News.

За словами місцевих чиновників, доглядальниця Аніта Кіданжен, яка працює в будинку для літніх людей в Торонто, стала першою людиною в Канаді, яка поза клінічними випробуваннями отримала щеплення вакцини, розробленої компаніями Pfizer і BioNTech.

Вона була однією з п’яти працівників будинку для літніх, яких сьогодні одними з перших провакцинували у країні.

Очікується, що також розпочнуть вакцинацію і у провінції Квебек.

Як повідомляв Укрінформ, 2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ у перегонах за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії. 8 грудня у Британії було зроблене перше щеплення від коронавірусу.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема, 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи.