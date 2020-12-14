США почали вакцинацію - перше щеплення від COVID-19 зробили медику
Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.
«Першу вакцину введено. Вітаю США! Вітаю, світе!», - написав він.
Як інформує AFP, медичний працівник у Нью-Йорку став першою людиною в США, якого імунізували вакциною від коронавірусу в рамках масової вакцинації, що розпочалася сьогодні в країні.
Як повідомляв Укрінформ, раніше керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань схвалило використання в США вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer.
Масова вакцинація у США розпочинається з понеділка, 14 грудня.
За даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи.
У США на сьогодні зафіксовано 16 737 267 випадків зараження, з них 306 459 смертей.
2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ у перегонах за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії. 8 грудня у Британії було зроблене перше щеплення від коронавірусу.