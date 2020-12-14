США почали вакцинацію - перше щеплення від COVID-19 зробили медику

Президент США Дональд Трамп заявив, що перше в Сполучених Штатах щеплення від коронавірусу COVID-19 вже зроблено.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твіттері.

«Першу вакцину введено. Вітаю США! Вітаю, світе!», - написав він.

Як інформує AFP, медичний працівник у Нью-Йорку став першою людиною в США, якого імунізували вакциною від коронавірусу в рамках масової вакцинації, що розпочалася сьогодні в країні.

Як повідомляв Укрінформ, раніше керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань схвалило використання в США вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer.

Масова вакцинація у США розпочинається з понеділка, 14 грудня.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 72 724 234 випадки коронавірусу, зокрема 1 620 624 летальні, одужали 50 941 022 особи.

У США на сьогодні зафіксовано 16 737 267 випадків зараження, з них 306 459 смертей.

2 грудня Велика Британія схвалила вакцину від COVID-19 від компанії Pfizer, випередивши весь інший світ у перегонах за початок найважливішої програми масової вакцинації в історії. 8 грудня у Британії було зроблене перше щеплення від коронавірусу.