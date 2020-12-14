Трамп поки не планує робити щеплення від COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявив, що не планує робити щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19 одним із перших у США.

Як передає Укрінформ, про це Трамп написав у Твіттер.

«Люди, які працюють у Білому домі, повинні отримати доступ до вакцини дещо пізніше в рамках програми (з вакцинації населення – ред.), якщо в цьому немає особливої необхідності. Я попросив, щоб ця поправка була зроблена. Я не планую робити щеплення, але сподіваюся зробити це у відповідний час», - заявив він.

Раніше агентство Bloomberg з посиланням на джерела повідомляло, що Трампу та іншим високопоставленим чиновникам з його адміністрації найближчим часом запропонують зробити щеплення від коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, 13 грудня керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактики захворювань схвалило застосування в Сполучених Штатах вакцини компаній BioNTech і Pfizer.

Масова вакцинація у США розпочинається з понеділка, 14 грудня.

Станом на 14 грудня у світі зафіксовано 72 646 648 випадків коронавірусу.

У США на сьогодні зафіксовано 16 737 267 випадків зараження, з них 306 459 смертей.

Фото: The White House