Трампа та чиновників його адміністрації вакцинують від коронавірусу — ЗМІ

Президенту США Дональда Трампа та іншим високопоставленим чиновникам з його адміністрації найближчим часом запропонують зробити щеплення від коронавируса.

Як передає Укрінформ, про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела.

Вакцину планують вколоти посадовим особам, "які виконують життєво важливі для країни функції у всіх трьох гілках влади".

Передбачається, що їм почнуть робити щеплення з понеділка, 14 грудня, вакцинами компаній Pfizer і BioNTech, які отримали дозвіл на екстрене застосування в США.

Агентство відзначає, що вакцинація триватиме десять днів, аби при виникненні побічних ефектів щеплені чиновники не відчули їх одночасно. Відзначається, що такий захід дозволить переконати американців у нешкідливості вакцини.

Майбутню вакцинацію американського керівництва підтвердив виданню і представник Ради національної безпеки Джон Улліт.

"Американський народ повинен бути впевнений в тому, що він отримує таку ж безпечну та ефективну вакцину, що і високопосадовці уряду Сполучених Штатів", - сказав він.

Нагадаємо: раніше керівництво федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань схвалило використання в США вакцини від коронавірусу компаній BioNTech і Pfizer.