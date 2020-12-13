Лікарні США отримають до середи понад пів мільйона доз COVID-вакцини

Фармацевтичний завод Pfizer у американському штаті Мічиган розпочав відправку близько 578 тис. доз вакцин від COVID-19 по Сполучених Штатах Америки.

Як повідомив CNN, відправка першої великої партії буде поетапною й має завершитися до середи, передає Укрінформ.

«Вантажні автомобілі із загальною кількістю 184 275 ампул вакцини проти коронавірусу в неділю вирушили з заводу Pfizer у Портеджі, штат Мічиган», - зауважується в повідомленні.

Загалом це 189 контейнерів, які прямують до всіх 50 американських штатів. Очікується, що всі вони будуть доставлені до понеділка.

Крім того, в неділю із заводу відправиться ще 3,9 тис. ампул з вакциною, а на понеділок запланована ще одна партія відправки з приблизно 390 тисячами доз.

За словами Густава Перна, головного виконавчого директора урядової ініціативи з розробки й поширення вакцини Operation Warp Speed, доставка перших понад пів мільйона доз вакцини має бути реалізована до середи.

"Ми очікуємо, що вакцину отримають у понеділок 145 лікарень у всіх штатах, ще 425 локацій - у вівторок, і ще 66 – у середу», - зауважив Перна.

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Як повідомляв Укрінформ, Управління контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) у п’ятницю офіційно схвалив вакцину проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer як безпечний та ефективний засіб.