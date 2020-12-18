США схвалили застосування вакцини Moderna - Трамп

У США дозволили використовувати вакцину від коронавірусу компанії Moderna.

Як передає Укрінформ, про це повідомив чинний президент США Дональд Трамп у Твіттері.

«Вакцина Moderna схвалена. Поставки розпочинаються негайно», - зазначив Трамп.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини компанії Moderna. Після цього спеціальний комітет FDA мав рекомендувати використання вакцини, а сам регулятор схвалити її.

Минулого тижня комітет рекомендував використання вакцини, яка була розроблена компаніями Pfizer та BioNTech, а на наступний день її схвалив і FDA.

Тим часом, у самому Управлінні з контролю за якістю продуктів та медикаментів США в п’ятницю зауважили, що Трамп поспішив із заявою про затвердження вакцини. Після висновків Консультативної ради в четвер засідання FDA по цьому питанню ще не відбулося.

Зокрема, комісар управління Стівен Хан заявив, що FDA "швидко попрацює над фіналізацією та наданням дозволу на екстрене використання" вакцини від Moderna.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 75 419 510 випадків COVID-19, зокрема 1 671 225 летальних, одужали 52 995 316 осіб.

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