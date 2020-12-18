Moderna знищила 400 тисяч доз бракованої COVID-вакцини
Укрінформ
Компанія Moderna знищила 400 тисяч доз вакцини від коронавірусу через проблему з фільтрацією, що в результаті скомпрометувало продукт.
Як передає Укрінформ з посиланням на Bloomberg, про це заявив головний науковий консультант Монсеф Слауї.
Збій на останніх етапах виробництва призвів до проблеми з фільтрацією і скомпрометував продукт.
Браковані дози вакцини ще не були поміщені у флакони і були частиною більш широкої партії у 1,4 млн доз.
Попри інцидент, представник Moderna з Кембриджа Рей Джордан наголосив, що компанія не вибивається з раніше намічених планів виробити 20 млн доз у грудні та від 85 до 100 млн - у першому кварталі 2021 року.
Як повідомляв Укрінформ, Консультативна рада Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) підтвердила високу ефективність коронавірусної вакцини компанії Moderna.